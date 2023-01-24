Букмекеры сомневаются в победе Фьюри над Усиком

Пока в тяжелом весе есть два действующих чемпиона, освобожденных от защиты титула, весь мир с интересом готовится наблюдать поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри. Все эксперты сходятся во мнении, что британский боксер должен побеждать. Впрочем, многие букмекерские конторы, с рейтингом которых можно ознакомиться на Мета, стали повышать котировки на его оппонента. Изначально коэффициент на победу Усика превышал 3.0, но сейчас он снизился до 2.9. Победа Фьюри с 1.3 выросла до 1.4, а на ничью по-прежнему дают 16.0. Чем это обусловлено и как украинский спортсмен может одержать победу?

Букмекеры всегда недооценивали Усика

В период, когда боксер сменил категорию веса, это казалось весьма авантюрной затеей. Многие сомневались, что Усик сможет завоевать пояс чемпиона. Даже серия из хороших поединков не заставила их изменить свое мнение. Из-за этого в Александра не верили во встрече против Энтони Джошуа. На деле же украинский боксер без шансов одолел оппонента и в ответном матче доказал закономерность этой победы.

Фьюри не сильнее Джошуа

Если рассматривать силу нокаутов, то здесь Фьюри не превосходит Джошуа, которого Усик дважды одолел. У Тайсона всего 23 победы досрочно из 33 боев. А вот Энтони Джошуа почти всегда побеждал именно нокаутом.

Усик умеет держать удар

Если взглянуть на карьеру украинского спортсмена, то у него было много оппонентов, попадающих серьезными ударами. Здесь можно отметить не только Энтони Джошуа, но и Дерека Чисору с Муратом Гассиевым. Несмотря на них, Александр Усик не попадал в нокдаун. Он умеет держать удар, поэтому Тайсону Фьюри будет сложно чем-то удивить своего соперника.

Правильный план на бой

Многое будет зависеть от того, насколько правильным окажется план на бой. Для тренера это серьезная задача, так как по стилистике оба бойцы очень похожи друг на друга. При этом Фьюри заметно больше по габаритам.

Здесь можно выделить следующие проблемы:

У Фьюри мощный пресс и пробить его практически невозможно;

Апперкоты с таким оппонентом почти не имеют смысла;

Медлительным Тайсона не назовешь, поэтому и на скорости одолеть его сложно;

Главная опасность для Александра заключается в моментах захвата, при сближении с Тайсоном.

Если будут учтены эти аспекты и Александр Усик отработает их, то с правильным планом на бой он имеет все шансы на победу.

Ожидания от боя от спортсменов

Тайсон Фьюри бросил вызов, заявив, что есть только один король и упомянул свой титул. Так британский боксер показал свои намерения на победу. Александр Усик ответил, что идет за ним, приложив свою фотографию с рубкой дров. Оба спортсмена настроены оптимистично.