Bugatti EB110: виповнилося 30 років суперкару, з якого змалювали Veyron

Bugatti EB110 відсвяткував світову прем'єру 30 років тому - 15 вересня 1991 року. Автомобіль став одним з найдосконаліших суперкарів свого часу і, незважаючи на коротке життя, гідний вважатися однією з кращих моделей в історії прославленої марки.

Чим примітний Bugatti EB110 і що його ріднить з Bugatti Veyron, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Світова прем'єра Bugatti EB110 відбулася 15 вересня 1991 року на площі Ла-Дефанс в Парижі й відрізнялася пишністю: сотні запрошених гостей, десятки автомобілів Bugatti класичної епохи, а покривало з суперкара скинув легендарний актор Ален Делон. Букви EB в назві позначають ініціали засновника компанії Етторе Бугатті, а 110 - кількість років з його народження на момент презентації суперкара.

Bugatti EB110 з'явився в той період, коли бренд належав італійському підприємцю Романо Артіолі. Як пристрасний шанувальник Bugatti, він не поскупився на інвестиції в прагненні створити кращий суперкар свого часу.

Перші прототипи мали дизайн від Марчелло Гандіні та алюмінієвий монокок

У команді працювали видатні професіонали. Досить сказати, що на стадії розробки дизайну свої проекти представили імениті Джорджетто Джуджаро і Марчелло Гандіні, а за техніку відповідав Паоло Станцані - інженер, який побудував незабутню Lamborghini Muira.

Передача першого товарного примірника Bugatti EB110 покупцеві. Праворуч - власник компанії Романо Артіолі

Bugatti EB110 і правда вийшов винятковим автомобілем. Встановлений за сидіннями маховиком вперед двигун з турбонаддувом приводив всі чотири колеса - в 1990-х роках для сегмента суперкарів повнопривідна трансмісія була в дивину.

В якості несучого елемента використовувався монокок з вуглепластику. У цьому EB110 випередив навіть легендарний McLaren F1 і став одним з перших серійних автомобілів з такою конструкцією.

Полегшена і більш потужна версія EB110 SS

На вибір пропонувалося дві версії: базова EB110 GT з розкішними сидіннями й кондиціонером і полегшена EB110 SS з гоночними "ковшами" і спартанським інтер'єром. У першому випадку мотор видавав 553 к.с., у другому - 611 к. с. Динаміка була однакова вражаюча: 3,46 секунди до 100 км/год і 342 км/год максималки у EB110 GT і 3,3 секунди й 355 км/год - у EB110 SS.

Такий екстраординарний автомобіль не міг не зацікавити багатих шанувальників швидкості. Серед покупців EB110 варто відзначити султана Брунею і Міхаеля Шумахера.

Міхаель Шумахер купив Bugatti EB110 в 1994 році

На жаль, епопея завершилася, ледь встигнувши початися. Перший серійний екземпляр був доставлений покупцеві в грудні 1992 року, а вже у квітні 1995-го компанія була визнана банкрутом. Автомобіль з'явився в період економічної рецесії, що накрила Європу, а вихід на ринок США, на який покладалося чимало надій, так і не відбувся, хоча американська версія була побудована і випробувана.

Ви запитаєте, при чому тут Bugatti Veyron, що з'явився у вигляді прототипу в 1999 році й пішов в серію у 2005-му? При розробці цієї машини концерн VW (купив права на марку в 1997 році) багато в чому запозичив рішення EB110. Це і повний привід, і схема трансмісії з розгорнутим задом наперед мотором, і турбонаддув. Навіть доведенням Вейрона займався той же чоловік (Лоріс Бікоккі), який вчив їздити EB110.

На рахунку EB110 - кілька світових рекордів швидкості, включаючи рекорд для машин з двигуном на метані (344.7 км/ год, 1994 рік)

Аналогія Вейрона з EB110 проглядається і в іншому. Романо Артіолі звів культуру володіння суперкарами на новий рівень. Компанія регулярно влаштовувала для власників автопробіги по найбільш мальовничим куточкам Європи. Одночасно з появою машини почався випуск аксесуарів з символікою Bugatti та власної лінії одягу.

Крім того, була розгорнута широка програма персоналізації: покупці могли замовити індивідуальну комплектацію (оздоблення салону, особливе забарвлення кузова, підвищення потужності двигуна, комбінація елементів версій GT і SS в дизайні, інтер'єрі та техніці).

Міхаелю Шумахеру його автомобіль було передано на фабриці Bugatti - так, як це було заведено за часів самого Етторе Бугатті

Всі ці прийоми потім успішно підхопила "нова" Bugatti під крилом Фольксвагена. Тим дивніше, що нові німецькі власники тривалий час ретельно відмежовувалися від EB110 і його спадщини, обходячи згадку про попередника на всіх офіційних заходах. І тільки відносно недавно в VW нарешті визнали EB110 "справжнім" Bugatti.