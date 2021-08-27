RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи будуть в Україні каральні заходи для невакцинованих: відповідь Кузіна

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, чи будуть в країні вводити каральні заходи для невакцинованих. Він вважає, що їх не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю санлікаря для BBC.

За його словами, для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

"Тобто спочатку треба усіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишились одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі міри. Однак, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", - заявив Кузін.

Він розповів, що може бути принцип: вакцинуйся або тестуйся.

"Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", - повідомив він.

Нагадаємо, влада України планує ввести ряд бонусів для вакцинованих від коронавірусу українців у разі локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяМінстерство охорони здоров'я України