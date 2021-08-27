Чи будуть в Україні каральні заходи для невакцинованих: відповідь Кузіна

За його словами, для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

"Тобто спочатку треба усіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишились одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі міри. Однак, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", - заявив Кузін.

Він розповів, що може бути принцип: вакцинуйся або тестуйся.

"Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", - повідомив він.