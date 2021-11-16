Працюватимуть до ночі. У Львові змінили графік центрів вакцинації

У Львові прийняли рішення продовжити роботу пунктів вакцинування. Відтепер вони працюватимуть до 20:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Зокрема, із 10.00 до 20.00 год у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ "MARK", - пише пресслужба.

Серед доступних вакцин:

Pfizer;

AstraZeneca;

Coronava;

Moderna.

Зазначається, що станом на сьогодні у Львові першою дозою вакцини щепилися 60,8% мешканців міста, а двома - 42,7%.