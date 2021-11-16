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Працюватимуть до ночі. У Львові змінили графік центрів вакцинації

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Вівторок 16 листопада 2021 19:51
Працюватимуть до ночі. У Львові змінили графік центрів вакцинації Фото: у Львові змінили графік центрів вакцинації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові прийняли рішення продовжити роботу пунктів вакцинування. Відтепер вони працюватимуть до 20:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Зокрема, із 10.00 до 20.00 год у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ "MARK", - пише пресслужба.

Серед доступних вакцин:

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Coronava;
  • Moderna.

Зазначається, що станом на сьогодні у Львові першою дозою вакцини щепилися 60,8% мешканців міста, а двома - 42,7%.

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