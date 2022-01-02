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Як будуть продовжені COVID-сертифікати в "Дії": у МОЗ роз'яснили та назвали дату

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Київ, Неділя 02 січня 2022 11:54
Як будуть продовжені COVID-сертифікати в "Дії": у МОЗ роз'яснили та назвали дату Фото: у МОЗ розповіли, як будуть продовжені COVID-сертифікати в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В середині січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати від коронавірусу в "Дії". Сертифікати планують перевипустити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря України Ігоря Кузіна "Суспільному".

За його словами, зараз все опрацьовується технічно.

"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату", - зазначив Кузін.

Він пояснив, що додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію. За словами Кузіна, людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

З іншого боку - бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

Нагадаємо, в Україні розглянуть можливість бустерної COVID-вакцинації для всіх охочих.

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