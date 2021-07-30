Чи будуть привілеї для вакцинованих проти коронавірусу українців: відповідь МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України розглядало можливість введення привілегій для вакцинованих від коронавірусу українців, але поки цього не буде. Потрібно, щоб вакцинувалась велика кількість населення.

За його словами, МОЗ зараз буде фокусуватися на розширенні вакцинації населення України.

"Тому що, коли ми будемо говорити про привілеї та про застосування адміністративних заходів впливу, то ми маємо розуміти, що ті люди, які хотіли вакцинуватись, вони дійсно це мали змогу зробити. Зараз ми бачимо, що не всі люди, які записались, мали доступ до цього процесу. Про привілеї будемо думати згодом, коли провакцинуємо принаймі велику кількість населення", - заявив він.