Як святкуватимуть День Незалежності в містах України: програма заходів

Ілюстративне фото (facebook.com/alexander.savchenko)

Заходи до 27 річниці незалежності в містах України

Програма заходів на День Незалежності 2018, що цікавого відбуватиметься 24 серпня в різних куточках країни, куди піти та як провести свято - в матеріалі Styler.

День Незалежності в Харкові: афіша

У найближчі вихідні харків'яни відзначать не тільки День Незалежності, але також День міста і 75-у річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Святкові заходи стартують в Харкові 23 серпня і триватимуть до 26 серпня.

У міському сквері "Стрілка" буде встановлена ​​сцена на воді. 24 серпня на ній виступлять творчі колективи із зарубіжних міст-побратимів Харкова, а в суботу та неділю тут відбудеться фінал конкурсу "Місто талантів". У парку Горького 24 серпня відбудеться концерт "З Днем народження, Україно!".

Серед інших заходів до Дня Незалежності в Харкові - гастрономічний "Міський пікнік" 24-26 серпня біля парку Горького, в рамках якого виступить група Kadnay.

Фото: "Міський пікнік" (facebook.com/gorod.picnik)

Щорічний видовищний лицарський турнір "Кубок Слобожанщини" збере учасників і шанувальників середньовіччя 24 серпня з 10:00 до 22:00 в Ботанічному саду.

Яскравий фестиваль фарб Holi на харківському стадіоні "Арсенал" пройде з 10:00 до 20:00 в суботу та неділю.

Заходи на День Незалежності в Одесі

На Приморському бульварі Одеси о 13:00 24 серпня розпочнеться Вишиванковий фестиваль "Вишиванковий ланцюг". Яскравий захід збере кілька тисяч учасників у національних вбраннях. В рамках фестивалю пройде модний показ вишиванок, патріотичний автопробіг, а також заплановано безліч розваг для всієї родини.

Фото: Фестиваль "Вишиванковий ланцюг" (facebook.com/vf.od.ua)

У Літньому театрі 24 серпня з 11:00 до 20:00 відбудеться виставка творів мистецтва українських майстрів. Тут будуть представлені роботи художників, фотографів, керамічні вироби, декор, хенд-мейд. Відвідувачі зможуть відчути себе в ролі творців мистецтва, взявши участь в різноманітних майстер-класах.

"Дизель шоу" на День Незалежності в Одесі представить свою нову програму. Гумористи виступають для одеситів 24 серпня вже третій рік поспіль. Спеціальними гостями "Дизель шоу по-одеськи" стануть Сергій Писаренко та Євген Нікішин (учасники команди КВК "Уездный город"). Захід відбудеться 24 серпня о 19:00 в Одеському академічному театрі музичної комедії.

День Незалежності 2018 у Запоріжжі

У Запоріжжі святкові заходи пройдуть на Фестивальній площі. О 10:00 24 серпня тут почнеться парад військової техніки, потім відбудеться марш військовослужбовців, виступ військового духового оркестру.

З 19:30 - концертна програма за участю міських колективів, а о 21:00 виступить хедлайнер свята - Вєрка Сердючка.

Фото: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

Заходи в Полтаві до Дня Незалежності 2018

Традиційний Сорочинський ярмарок пройде з 21-го по 26 серпня під Полтавою в селі Великі Сорочинці. В рамках ярмарку до Дня Незалежності 24 серпня відбудеться виступ популярного українського гурту KAZKA, 25 серпня пройде концерт Mountain Breeze і Вєрки Сердючки.

У самій Полтаві 24 серпня урочистості пройдуть на Театральній площі. Тут заплановані майстер-класи народного мистецтва, виставки хенд-мейд, одягу етно-дизайну. Для дітей пройдуть різноманітні ігри з аніматорами, конкурси. О 19:00 на площі розпочнеться концертна програма.

Фото: Група KAZKA виступить в День Незалежності на Сорочинському ярмарку (facebook.com/kazka.band)

День Незалежності у Львові

У вихідні з нагоди Дня Незалежності під Львовом (с. Родатичі) пройде ювілейний фестиваль Zaxidfest. З 24-го по 26 серпня на сцені фестивалю виступлять відомі українські виконавці.

24 серпня вхід на фестиваль буде абсолютно безкоштовним, а відвідувачі почують виступи таких груп, як 5 Vymir, DETACH, АННА, O.Torvald, Leo Mantis, Обійми Дощу, Брем Стокер, Бетон.

Фото: Фестиваль Zaxidfest (facebook.com/zaxidfest)

Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир" відбудеться у Львові 23-26 серпня на пл. Ринок і ул.Музейній. Презентації страв кухонь різних куточків планети, марші учасників з різних країн в національному одязі, виступи національних колективів - все це чекає на гостей фестивалю.

О 22:00 24 серпня фасад львівської ратуші "оживе". Спеціально до Дня Незалежності відбудеться відеомаппінг, під час якого глядачі побачать сюжети про Україну і історичні факти про нашу країну, починаючи з 1991 року.

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Відео: РБК-Україна