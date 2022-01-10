Заохочуватимуть до щеплення: МОЗ планує направити до сіл бригади для вакцинації
Фото: МОЗ планує направити до сіл бригади для вакцинації (Getty Images)
Міністерство охорони здоров'я планує заохочувати до вакцинації жителів сіл. Туди можуть направити мобільні бригади для щеплення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час наради Кабінету Міністрів було порушено питання заохочення сільського населення до вакцинації.
МОЗ, зі свого боку, планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які пересуватимуться по селах. Це забезпечить доступність до вакцинації.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Кабінет міністрів планує розробити програму, яка допоможе вакцинованим від коронавірусу неповнолітнім українцям отримати "ковідну" тисячу гривень.