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Будут новые решения. Зеленский прокомментировал санкции против российских артистов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста, должны быть "изолированы от цивилизованного мира".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть промежуточный итог в работе по отношению к многим гражданам России и связанным с ней лицам, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список - будут следующие решения по санкциям против таких лиц", - сказал Зеленский.

По его словам, "все, чей голос звучит в унисон с грохотом русской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира".

Напомним, сегодня, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов.

Также ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причину санкций против артистов РФ.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация