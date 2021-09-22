Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері

Баварський автогігант стверджує, що нові задумки дозволять забезпечити додатковий комфорт пасажирам при посадці в машину. На патентних зображеннях добре видно салон великого трирядного позашляховика.

На одному ескізі показано, що задні двері заходить на дах, на іншому – частина даху піднімається вгору синхронно з відкриттям задніх дверей. Прибравши частину даху, заднім пасажирам легше потрапити на центральне сидіння, доступ до третього ряду також повинен стати простіше. Приводний механізм, як сказано в патентній заявці, може бути механічним, гідравлічним або електричним

Ці незвичайні конструкції можуть знайти застосування в преміальних автомобілях BMW. У будь-якому випадку, прагнення баварців потіснити Mercedes-Maybach в люкс-сегменті видно неозброєним оком.