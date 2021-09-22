RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері

Автор: Олександр Мороз

Винахідливість, як відомо не має меж. Так, умільці з BMW придумали задні двері, які не тільки відчиняються, але і піднімаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarBuzz

Баварський автогігант стверджує, що нові задумки дозволять забезпечити додатковий комфорт пасажирам при посадці в машину. На патентних зображеннях добре видно салон великого трирядного позашляховика.

На одному ескізі показано, що задні двері заходить на дах, на іншому – частина даху піднімається вгору синхронно з відкриттям задніх дверей. Прибравши частину даху, заднім пасажирам легше потрапити на центральне сидіння, доступ до третього ряду також повинен стати простіше. Приводний механізм, як сказано в патентній заявці, може бути механічним, гідравлічним або електричним

Ці незвичайні конструкції можуть знайти застосування в преміальних автомобілях BMW. У будь-якому випадку, прагнення баварців потіснити Mercedes-Maybach в люкс-сегменті видно неозброєним оком.

Раніше ми повідомляли, що BMW і Audi роблять ставку на водневі технології при розробці майбутніх моделей. При цьому від виробництва електромобілів поки компанії не відмовляються.

Читайте РБК-Україна в Google News
BMW