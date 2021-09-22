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Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері

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Середа 22 вересня 2021 13:32
Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері Ілюстрація до патенту BMW (Фото: carbuzz.com/)
Автор: Олександр Мороз

Винахідливість, як відомо не має меж. Так, умільці з BMW придумали задні двері, які не тільки відчиняються, але і піднімаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarBuzz

Баварський автогігант стверджує, що нові задумки дозволять забезпечити додатковий комфорт пасажирам при посадці в машину. На патентних зображеннях добре видно салон великого трирядного позашляховика.

Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері

На одному ескізі показано, що задні двері заходить на дах, на іншому – частина даху піднімається вгору синхронно з відкриттям задніх дверей. Прибравши частину даху, заднім пасажирам легше потрапити на центральне сидіння, доступ до третього ряду також повинен стати простіше. Приводний механізм, як сказано в патентній заявці, може бути механічним, гідравлічним або електричним

Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері

Ці незвичайні конструкції можуть знайти застосування в преміальних автомобілях BMW. У будь-якому випадку, прагнення баварців потіснити Mercedes-Maybach в люкс-сегменті видно неозброєним оком.

Для майбутніх позашляховиків: BMW придумав революційні двері

Раніше ми повідомляли, що BMW і Audi роблять ставку на водневі технології при розробці майбутніх моделей. При цьому від виробництва електромобілів поки компанії не відмовляються.

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