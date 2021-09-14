Що буде з транспортом в "червоній" зоні і чи треба COVID-сертифікати: відповідь Шмигаля

Громадський транспорт не зупинятимуть у разі введення "червоної" зони адаптивного карантину. Але водії та інший персонал повинні бути вакциновані від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Щодо транспорту, ми будемо вимагати вакцинації водіїв і працівників. Тут підхід буде для всіх однаковим - колективи повинні бути вакцинованими. У "жовтій" зоні мінімум одна доза, в "червоній" зоні - дві дози вакцини. Що стосується пасажирів, буде зберігатися масочний режим, соціальна дистанція. У громадському транспорті вимагати сертифікати - це недоцільно", - зазначив він.

Прем'єр уточнив, що закривати транспортне сполучення в "червоних" зонах не планується. Але основні параметри адаптивного карантину залишаються без змін.