Метро в Києві відкриють в травні: експерти озвучили ризики

Влада хоче відкрити метро в Києві наприкінці травня. При цьому, якщо не запустити роботу метрополітену в столиці, це може призвести до голодних бунтів, через те, що багато хто просто не може дістатися на роботу. Однак запуск метро загрожує новим спалахом коронавіруса. Лікар-інфекціоніст розповіла, які можуть бути наслідки у передчасного зняття карантинних заходів на роботу громадського транспорту.

Лікар-інфекціоніст київської лікарні Вікторія Романова вважає, що при достроковому відновленні роботи метрополітену можна очікувати "перевантаження" лікарень. Її слова цитує "Апостроф".

"Важливо розуміти, що карантин не лікує коронавірус, а лише полегшує навантаження на медичні установи. Випадків масового порушення карантину в країні не було, всі так чи інакше були змушені сидіти вдома. Тому ми спостерігали зниження динаміки захворюваності. Після відкриття метрополітену та громадського транспорту можемо очікувати спалах захворюваності та "перевантаження" лікарень. З іншого боку, якщо не відкрити – буде голодний бунт", - сказала Вікторія Романова.

Варто відзначити, що в коментарі виданню ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава виступає за запуск метро і вважає рішення про його закриття помилковим.

"Рішення відкрити метрополітен в найкоротші терміни абсолютно розумно і правильно. Рішення закрити його було неправильним. Влада повинна розуміти, що люди, які не мають власного автомобіля, за фактом стали заручниками ситуації. Необхідна координація роботи центру і регіонів, в першу чергу – вирішує місцева влада, а держава формує загальну політику і рекомендації", - зазначив він.

За словами Криклія, поспішати з відкриттям метро не можна, відновлення роботи громадського транспорту повинно бути етапним і буде залежати від епідеміологічної ситуації. Ризики при такому сценарії дійсно високі.

Нагадаємо, що раніше Кабмін оприлюднив постанову про ослаблення карантину

Також РБК-Україна писало, що великі ТРЦ, на думку мера, в Києві необхідно відкривати після метро.