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Хто контролюватиме вакцинацію персоналу в школах: відповідь МОЗ

Автор: Артур Родивилов

Контролювати вакцинацію серед персоналу в школах та інших освітніх закладах контролюватимуть кілька державних структур. Їхня робота буде спрямована на виявлення порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що за порушення персонал понесе адміністративну відповідальність.

"У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти (вакцинацію - ред.). Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо буде виявлено випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі", - заявив Ляшко

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що для продовження роботи навчальних закладів за умови введення "жовтої" зони карантину мають бути вакциновано від коронавірусу 80% співробітників хоча б першою дозою.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина