Чи буде комендантська година в Україні через COVID: відповідь голови МОЗ

На сьогодні влада не обговорює комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID. Така міра можлива лише у випадку надзвичайного стану в Україні.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично можливо, тільки якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан", - зазначив Степанов.

За його словами, для введення надзвичайного стану є особливий механізм, який потребує погодження Верховною радою та затвердження президентом.

Зазначимо, джерела РБК-Україна повідомляли, що влада не планує вводити комендантську годину в рамках боротьби з коронавірусом в Україні. Зокрема, можуть посилити патрулі Національної гвардії, які стежитимуть за дотриманням карантину, і розглядається можливість закриття міжобласного сполучення.