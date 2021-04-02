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Чи буде комендантська година в Україні через COVID: відповідь голови МОЗ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 11:50
Чи буде комендантська година в Україні через COVID: відповідь голови МОЗ Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні влада не обговорює комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID. Така міра можлива лише у випадку надзвичайного стану в Україні.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично можливо, тільки якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан", - зазначив Степанов.

За його словами, для введення надзвичайного стану є особливий механізм, який потребує погодження Верховною радою та затвердження президентом.

Зазначимо, джерела РБК-Україна повідомляли, що влада не планує вводити комендантську годину в рамках боротьби з коронавірусом в Україні. Зокрема, можуть посилити патрулі Національної гвардії, які стежитимуть за дотриманням карантину, і розглядається можливість закриття міжобласного сполучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі своїх коронавірусних антирекордів Польща може ввести комендантську годину.

А Туреччина, наприклад, періодично вдається до такої міри. На сьогодні комендантська година в цій країні діє на вихідні дні протягом місяця Рамадан.

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