Домінуватиме по всій Європі: вчені зробили заяву про коронавірус "Дельта"

Коронавірус "Дельта" домінуватиме на всій території Європи. В країнах, де він вже домінує, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України .

Цей штам уже домінує у Великій Британії, Російськії Федерації, Португалії.

"У решті країн Європи штам "Дельта" швидко витісняє інші. Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи", - йдеться у повідомленні.

Країни, в яких "Дельта" вже домінує, відрізняються тим, що останній пік вони пройшли приблизно в січні 2021 року і не мали весняного піку подібно до країн Східної Європи - таких, як Україна, Польща, Румунія, Угорщина.

"Епідемічна динаміка України зараз найбільш схожа на динаміку Польщі та Румунії, в яких епідемічні показники сягнули мінімумів весни 2020 року", - повідомили вчені.