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Домінуватиме по всій Європі: вчені зробили заяву про коронавірус "Дельта"

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 14:18
Домінуватиме по всій Європі: вчені зробили заяву про коронавірус "Дельта" Фото: в світі буде домінувати коронавірус "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Коронавірус "Дельта" домінуватиме на всій території Європи. В країнах, де він вже домінує, спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

Цей штам уже домінує у Великій Британії, Російськії Федерації, Португалії.

"У решті країн Європи штам "Дельта" швидко витісняє інші. Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи", - йдеться у повідомленні.

Країни, в яких "Дельта" вже домінує, відрізняються тим, що останній пік вони пройшли приблизно в січні 2021 року і не мали весняного піку подібно до країн Східної Європи - таких, як Україна, Польща, Румунія, Угорщина.

"Епідемічна динаміка України зараз найбільш схожа на динаміку Польщі та Румунії, в яких епідемічні показники сягнули мінімумів весни 2020 року", - повідомили вчені.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що коронавірус "Дельта" стає домінуючим у світі.

Згідно з дослідженнями, "індійський" штам коронавірусу, також відомий як "Дельта", збільшує вдвічі ризики госпіталізації.

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