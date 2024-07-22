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Буданов сделал заявление об убийстве Фарион

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Убийство общественной деятельницы Ирины Фарион доказывает, что враг любыми способами пытается разъединить украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в Telegram.

По его словам, убийство Фарион - это вызов для всего украинского общества, а также преступление против основополагающих прав и свобод украинцев. 

"Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священное", - добавил начальник ГУР. 

Буданов отметил, что право на мнение - фундамент для свободы, поэтому каждый, кто на него покушается, должен быть наказан. 

"Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжаем защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", - уточнил он. 

Убийство Фарион

Напомним, 19 июля в Ирину Фарион стреляли возле ее дома. Пуля попала ей в область головы. Общественную деятельницу сразу госпитализировали, но несмотря на старание врачей, она скончалась через несколько часов.

Пока злоумышленника, который ее убил, так и не нашли. Но правоохранители обнародовали приметы подозреваемого.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, украинские правоохранители рассматривают возможность причастности России к убийству бывшей народной депутатки.

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