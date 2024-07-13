Буданов знает о покушениях на Путина: попытки убить были, но пока неудачные

Главному управлению разведки Минобороны Украины известно о покушениях на российского диктатора Владимира Путина. Попытки убить главу Кремля были, но пока неудачные.
Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NV.
"Они (попытки убить главу Кремля Владимира Путина - ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачные", - сказал Буданов.
На вопрос, является ли Путин не такой уж компромиссной фигурой для своего окружения и "устраивающим всех третейским судьей", он сказал, что "это не о компромиссе уже давно".
В этом контексте, в качестве примера, главный украинский разведчик вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.
"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", - добавил Буданов.
Напомним, ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказывал, что на российского диктатора Владимира Путина покушались "представители Кавказа" в начале полномасштабной войны РФ против Украины, но попытка оказалась неудачной.
Позже представитель ГУР Андрей Юсов рассказывал, что покушения на Путина были и после этого. Он отмечал, что окружение диктатора страны-оккупанта может представлять опасность для него самого.
К слову, ранее СМИ сообщали, что Путин серьезно боится за свою жизнь. Он начал летать в российские регионы в сопровождении истребителей. Хотя до этого они сопровождали диктатора только за границей.
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