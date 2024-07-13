Буданов знает о покушениях на Путина: попытки убить были, но пока неудачные

"Они (попытки убить главу Кремля Владимира Путина - ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачные", - сказал Буданов.

На вопрос, является ли Путин не такой уж компромиссной фигурой для своего окружения и "устраивающим всех третейским судьей", он сказал, что "это не о компромиссе уже давно".

В этом контексте, в качестве примера, главный украинский разведчик вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.

"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", - добавил Буданов.

Что известно о покушениях на Путина