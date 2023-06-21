RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы. При этом мир в Украине невозможен без стратегического поражения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в комментарии The Economist.

Он отметил, что девять лет войны России против Украины позволяют ему реально оценивать угрозы применения ядерного оружия Москвой.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - заявил Буданов.

По его мнению, мир в Украине невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти.

"Или все выйдут из войны одновременно или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", - подчеркнул разведчик.

Ядерные угрозы России

Напомним, российские чиновники и сам диктатор Владимир Путин неоднократно угрожали Украине и миру ядерным оружием. Часто к ядерным угрозам прибег заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Украинская разведка отмечала, что заявления кремлевских приспешников - это лишь угрозы, а Москва не готова применить ядерное оружие. Однако президент США Джо Байден недавно назвал реальной угрозу ядерной атаки.

Кроме того, россияне и другими способами шантажируют Украину. В частности, Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какая вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл БудановЯдерное оружиеГлавное управление разведкиГУРВойна в УкраинеВойна России против Украины