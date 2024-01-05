Буданов отреагировал на слухи о возможной гибели Герасимова в Крыму

Ранее украинские военные нанесли ряд ударов по российским военным объектам на территории оккупированного Крыма.

Позже в сети начала появляться информация о том, что в результате этого мог пострадать или даже погибнуть начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

Кирилл Буданов пояснил, что у него нет подтверждающей информации по этому поводу.

Валерий Герасимов

Советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии.

С 11 января 2023 года - командующий группировкой российских войск, ведущих войну против Украины.

ВСУ ранее якобы хотели ликвидировать Герасимова

В мае 2022 года американские чиновники подтверждали, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был в Изюме. Он приезжал, чтобы "изменить курс" войны, поскольку Россия затормозила наступление.

Уже в декабре появилась новость, что США пытались помешать попытке украинских военных ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, когда он приехал в зону боевых действий.

Удар по командному пункту в Крыму

Напомним, вчера, 4 января, в Крыму раздался ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, где можно увидеть, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага под Севастополем. Информации о потерях РФ пока нет.

Борт специального лётного отряда "Россия" сегодня, 5 января, прилетел в Крым. Это произошло после вчерашнего удара ВСУ по командному пункту оккупантов на полуострове.

Также сегодня стало известно, что украинские военные поразили российские склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму.