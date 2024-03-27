Буданов о теракте под Москвой: Россия знала о подготовке как минимум за месяц

"Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке (теракт произошел 22 марта - ред.). Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось", - заявил Буданов.

Он уточнил, что россияне знали о том, откуда придут боевые группы, через какие страны они перемещались в Россию.

По словам Буданова, есть несколько версий, почему Кремль допустил теракт.

"Первое - это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет локальнее, и хотели обвинить во всем Украину", - считает начальник ГУР.

Он напомнил, что российские власти уже трижды успели изменить версию произошедшего под Москвой в попытках обвинить во всем Украину. В частности, появилась версия главы ФСБ РФ Александра Бортникова, который обвинил самого Буданова.

"Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", - добавил он.

Как подчеркнул Буданов, Россия собственными руками посеяла хаос, надеясь, что она сможет его контролировать.

"Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда работает: все пытаются создать контролируемый хаос. Совершенно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", - отметил он.