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Буданов рассказал о состоянии здоровья своей жены после отравления

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Жена начальника ГУР Кирилла Буданова Марианна после отравления тяжелыми металлами до сих пор проходит лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

"Она лечится, ей уже лучше", - сказал Буданов.

При этом он отказался уточнить, был ли он или его жена целью отравления.

Что известно о покушении на Марианну Буданову

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находилась в больнице и завершала курс лечения.

Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно. Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.

Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Что известно о жене Будановой и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.

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