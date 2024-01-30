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Буданов рассказал, когда иссякнет наступление РФ и что будет ждать противника

Украина, Вторник 30 января 2024 17:51
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Буданов рассказал, когда иссякнет наступление РФ и что будет ждать противника Архивное фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На текущий момент наступательная операция РФ в Украине продолжается, однако в начале весны она иссякнет полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины в эфире национального телемарафона.

"Еще нет (картина на фронте не прорисовывается - ред.). Ближе к весне. Сейчас я могу вам сказать, что сейчас идет наступательная операция РФ", - сказал Буданов.

По словам Буданова, она началась в ноябре 2023 года и уже два с половиной месяца продолжается. Руководитель разведки добавил, что назвать результаты наступления какими-то большими будет неправдой. Однако он признал, что возле Авдеевки в Донецкой области есть определенное продвижение оккупантов.

Что ждет противника весной

"Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже близко такого нет", - заявил Буданов.

Руководитель разведки добавил, что наступление продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью.

В то же время Буданов добавил, что, как и по правилам любой игры, когда ход противника закончится, начнется ход украинских войск.

Бои за Авдеевку

С начала октября русские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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