Любое насилие против защитников должно получать решительный ответ, - Палатный

"Предыдущие нападения на защитников создали ощущение безнаказанности. Этим пользуется враг, только усиливая системную информационную кампанию, направленную на дискредитацию ВСУ. Общество искусственно противопоставляется военным. Эту тенденцию нужно остановить немедленно. Ответственность за такие преступления должна быть усилена. Каждый, кто поднимет руку на военного, должен понимать необратимость наказания", - заявил Артур Палатный.

Он отметил, что нападения на военных - это прямая угроза не только им, но и всему обществу.

"Они защищают страну, рискуя собственной жизнью, и любое насилие против них должно получать решительный ответ. Такие случаи не могут оставаться без должной реакции и наказания. Власть должна сделать выводы. И действовать. Нельзя давать хаосу захватить страну", - подчеркнул заместитель председателя УДАРа.

Ранее сообщалось о серии нападений на военных, которая прокатилась по разным украинским городам.