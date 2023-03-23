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В Буче обнаружили гранатометный снаряд россиян

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Буча, Четверг 23 марта 2023 16:29
В Буче обнаружили гранатометный снаряд россиян Фото: в Буче обнаружили гранатометный снаряд россиян (t.me/policekyivregion)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории предприятия в Буче, которая находилась под временной российской оккупацией, обнаружили вражеский гранатометный снаряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что боеприпас обнаружили работники во время весенней уборки территории. Сейчас на месте работают специалисты ГСЧС и правоохранители.

Украинцев в очередной раз призывают быть осторожными в период весенне-полевых работ. А в случае обнаружения патронов, оружия или взрывоопасных предметов следует сообщать на спецлинию "102".

Напомним, сегодня в Броварском районе проходит ликвидацию взрывоопасных предметов, поэтому жители могут слышать взрывы.

Как сообщалось ранее, мужчина подорвался на российской мине во время полевых работ в Херсонской области.

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