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Під Бучею знайшли тіла ще двох жертв російської окупації

Ілюстративне фото: під Бучею знайшли тіла ще двох жертв російської окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Иван Носальский

У понеділок, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Бучі у Facebook.

За даними відомства, тіла двох людей у цивільному одязі знайшли учасники Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 біля Варшавської траси у районі селища Ворзель.

На місце виявлення останків викликали правоохоронців.

Тіла, виявлені під Бучею (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 вересня у Мощуні Київської області виявили останки страченого окупантами цивільного.

Також ми писали, що у червні неподалік Бучі Київської області виявили ще одне масове поховання.

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