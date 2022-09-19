Під Бучею знайшли тіла ще двох жертв російської окупації

У понеділок, 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Бучі у Facebook.
За даними відомства, тіла двох людей у цивільному одязі знайшли учасники Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 біля Варшавської траси у районі селища Ворзель.
На місце виявлення останків викликали правоохоронців.
Тіла, виявлені під Бучею (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 вересня у Мощуні Київської області виявили останки страченого окупантами цивільного.
Також ми писали, що у червні неподалік Бучі Київської області виявили ще одне масове поховання.
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