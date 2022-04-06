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У Бучі окупанти розстріляли щонайменше 320 мирних жителів, - мер

Фото: Мер Бучі Анатолій Федорук (buchanews)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що під час окупації російськими військами в місті були застрелені щонайменше 320 мирних жителів. При цьому він додав, що особисто був свідком смертної кари кількох городян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю BBC.

Федорук розповів, що три машини з людьми намагалися виїхати в бік Києва, проте окупанти їх по-звірячому розстріляли. В одному з автомобілів перебувала вагітна жінка з чоловіком. Чоловік кричав і просив не стріляти в дружину, проте російські війська все одно застрелили жінку.

Мер Бучі також повідомив, що під час окупації терористи полювали за місцевими політиками. Разом з тим Федорук закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який заперечує військові злочини в Україні, "приїхати в Бучу і побачити тіла загиблих людей і подивитися в очі їх сім'ям, матерям, чоловікам, дітям, які стали сиротами".

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів з'явилися докази масових розправ над мирними жителями. Про те, що залишилося від міста - у матеріалі РБК-Україна.

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