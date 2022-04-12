У Бучі виявили понад 400 тіл убитих окупантами жителів

Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до"різанини в Бучі".

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