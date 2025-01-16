В Бучанском ТЦК избили адвоката: детали инцидента

4 января 2025 года, адвокат Мария Населенко подверглась избиению в помещении Бучанского ТЦК. Она защищала права военнообязанного, которого удерживали без законных оснований, оказывали психологическое давление и заставляли подписать контракт с нежелательным батальоном.

Хронология событий

Адвокат получила обращение от родственников военнообязанного, которые сообщили, что его удерживают в ТЦК без права выйти и забрали телефон.

Прибыв в ТЦК, вечером 3 января, она столкнулась с противодействием. Дежурный майор отказал ей в доступе к клиенту.

Как сказала Мария Населенко, она вызвала полицию и подала заявление о правонарушении. Но через несколько часов полиция вернулась с документом, якобы подписанным ее клиентом, где он отказывался от помощи адвоката и не нуждается в защите полиции, а услуги адвоката нужны 04.01.2025 года. Позже выяснилось, что почерк в документе не соответствовал почерку мужчины, а его самого уже вывезли из ТЦК.

Второй визит

На следующее утро, адвокат снова вернулась в ТЦК, надеясь получить информацию о своем клиенте. Она имела при себе телефон и папку с документами. В помещении к ней подошел майор, который агрессивно напал на женщину.

По словам Марии Населенко, майор выкрутил ей руку, толкал головой и спиной о стену. Несмотря на ее инвалидность (трижды оперированный позвоночник), он отобрал у нее телефон и заставил назвать пароль. В устройстве содержались адвокатские материалы.

Фото: Совет адвокатов Киевской области

После инцидента адвокат смогла добраться до своего автомобиля, где вызвала скорую помощь и полицию. Медики диагностировали у Марии Населенко серьезные травмы, которые могут потребовать повторного хирургического вмешательства на позвоночнике.

Реакция полиции

Работники полиции открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины. Предусматривает ответственность за умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений. Досудебное расследование продолжается.