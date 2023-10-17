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В Брюсселе обезвредили подозреваемого в теракте: он умер

Иллюстративное фото: в Брюсселе обезвредили подозреваемого в теракте (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители обезвредили подозреваемого в теракте в центре Брюсселе, во время которого были застрелены двое граждан Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Сообщается, что мужчину обнаружили в брюссельской коммуне Схарбека.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден отметила, что у мужчины был при себе автомат. Федеральная прокуратура уточняет, что подозреваемого подстрелили.

При этом источник издания в полиции сообщил, что он умер в 9:38 в больнице.

Личность подозреваемого идентифицировали.

Отмечается, что сектор в коммуне оцепила полиция.

Теракт в Брюсселе

Вечером 16 октября в центре Брюсселя произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, в результате чего погибли два гражданина Швеции, а еще один получил ранения.

При этом нападающий кричал "Аллах акбар", а позже сообщил, что является членом ИГИЛ.

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БрюссельТерактБельгия