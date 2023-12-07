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В Брюсселе произошла стрельба в элитном районе: пострадали люди

Иллюстративное фото: в Брюсселе произошла стрельба в элитном районе
Автор: Владислав Прийменко

В столице Бельгии произошла стрельба. Ранения получили четверо людей, один из них в опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DH.

В элитном районе Брюсселя произошла стрельба. Ранены четыре человека, один из них получил серьезные ранения.

"Около 19:30 нам сообщили о перестрелке на авеню Золотого Руна. Наши службы немедленно выехали на место происшествия. Всего было ранено четыре человека. В заявлении прокуратуры говорится, одна из жертв - в опасности", - заявила пресс-секретарь полиции.

Президент ассоциации торговцев галереи Золотого Руна также сообщил, что около двадцати человек укрылись в галерее, в том числе раненая женщина, о которой полицейские быстро позаботились. Жертва была ранена пулей, которая прошла через правое колено. Речь идет о туристке. В результате паники галерея была закрыта.

"Около двадцати человек укрылись в галерее, в том числе одна женщина, раненная в правую ногу, туристка. Я позвонил в полицию, и они прибыли с пожарными", - сообщает менеджер пивоварни.

Полиция исключает теракт, стрелок еще не пойман. Полиция проверяет версию урегулирования счетов, связанных с наркотиками. Прокуратура возбудила уголовное дело в покушении на убийство.

Подобные происшествия мире

Ранее мы писали, что в Лас-Вегасе произошла стрельба в университете. Подозреваемый скончался, в результате перестрелки есть жертвы.

Также мы сообщали что в Париже неизвестный нападал с ножом на туристов. Есть пострадавшие и раненые.

Кроме того, мы сообщали о теракте в Израиле. Стрельба произошла на автобусной остановке. Количество жертв возросло до трех.

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БрюссельполицияБельгия