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В Брюсселе неизвестный застрелил трех футбольных фанатов

Иллюстративное фото: в Брюсселе неизвестный застрелил трех футбольных фанатов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местное издание Het Laatste.

По данным СМИ, стрельба произошла около 19:15 по местному времени. Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.

По словам очевидцев трагедии, злоумышленник во время стрельбы кричал "Аллах Акбар". Он ехал на скутере и стрелял из автомата Калашникова.

 

Кроме того, злоумышленник якобы опубликовал видеообращение в Facebook, где заявил, что является членом ИДИЛ.

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейского. Из-за инцидента погиб мужчина. Предварительно установлено, что патрульные полицейские пытались остановить элитный автомобиль после того, как зафиксировали нарушение ПДД.

После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Конфликт перерос в драку, во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний скончался на месте.

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