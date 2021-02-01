У Брюсселі чоловік з ножем напав на пасажирів метро, є постраждалі

Фото: чоловік з ножем (pixabay)

У столиці Бельгії Брюсселі в комуні Моленбек чоловік озброєний ножем напав на пасажирів метро. В результаті нападу поранено кілька людей.

Про це повідомляє HLN.

Інцидент стався на станції "Південний вокзал". Нападник був нейтралізований поліцією.

У поліції вважають, що напад не має "терористичного або кримінального" характеру.

Нагадаємо, на початку січня у Польщі українець напав з ножем на іншого громадянина України, а пізніше спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик.

Крім того, в середині грудня 2020 року у французькому місті Антоні біля Парижа чоловік серйозно поранив ножем трьох людей.

Додамо, що на початку грудня в центрі Гааги на вулиці Grote Marktstraat, яка є однією з найжвавіших торгових вулиць, невідомий чоловік з ножем напав на двох людей. Він завдав їм важкі поранення.

Раніше повідомлялося, що в кінці жовтня у Ніцці (Франція) чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. В результаті нападу загинули дві людини, ще одна людина отримала поранення.