Брюссель продовжить вимогу пред'являти COVID-квитки до літа 2022 року

Далі проект постанови перейде до брюссельського парламенту, і його затвердження там дозволить використовувати COVID-квитки в різних секторах з 15 Жовтня.

Текст проекту буде доступний на сайті Брюссельського парламенту з наступного тижня.

У зв'язку з низьким рівнем вакцинації в Брюссельському регіоні уряд Брюсселя хоче використовувати COVID-квитків у ряді секторів тепер, коли більшість заходів щодо боротьби з коронавірусом скасовані.

Вони будуть застосовуватися в готельному бізнесі і громадському харчуванні, танцювальних залах і клубах, спортивних клубах, фітнес-центрах, на ярмарках, в секторі культури, відпочинку і свят, в установах інтернатного типу для вразливих осіб, а також на заходах на 50 і більше осіб, що проводяться всередині приміщень, або на заходах на 200 осіб, що проводяться на відкритому повітрі.

Відзначимо, що covid-квитки безпеки містять інформацію про вакцинацію, набутий імунітет або про результати тестів на COVID-19.