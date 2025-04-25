В Брянске погиб ведущий конструктор российских РЭБов, - источники

По информации от источников, в ночь с 17 на 18 апреля в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода - ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.

Известно, что автомобиль Ритикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим лицом, которое также погибло в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

Источники в Силах обороны отмечают, что Ритиков был ответственным в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".

Добавим, что РЭБ "Красуха", которую модернизировал Рытиков, - одна из самых современных станций радиоэлектронной борьбы россиян. Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.