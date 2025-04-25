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В Брянске самоликвидировался ведущий конструктор российских РЭБов, - источники

Брянск, Пятница 25 апреля 2025 13:07
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В Брянске самоликвидировался ведущий конструктор российских РЭБов, - источники Фото: в Брянске самоликвидировался ведущий конструктор (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В российском Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора. Он занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

По информации от источников, в ночь с 17 на 18 апреля в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова. Он был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода - ключевого разработчика и инноватора в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.

Известно, что автомобиль Ритикова взорвался, когда он вместе с коллегой сел в него. Вероятно, другим лицом, которое также погибло в результате взрыва, был заместитель руководителя конструкторского бюро или его помощник.

Источники в Силах обороны отмечают, что Ритиков был ответственным в частности за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха".

Добавим, что РЭБ "Красуха", которую модернизировал Рытиков, - одна из самых современных станций радиоэлектронной борьбы россиян. Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Гибель генерала РФ в Подмосковье

В пятницу, 25 апреля, российские СМИ сообщили, что в Балашихе под Москвой взорвалось авто российского генерала. Погиб 59-летний Ярослав Москалик - высокопоставленный генерал из Генштаба РФ.

Российские силовики официально подтвердили гибель Москалика в Подмосковье и открыли уголовное дело. Следственный комитет РФ заявил, что классифицировал взрыв авто как убийство.

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