Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Позитивний результат на коронавірус показав експрес-тест

У Броварах зафіксували підозру на коронавірус у фельдшерки. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у Facebook.

За його словами, проведений експрес-тест показав позитивний результат на вірус.

"Сьогодні зареєстрована підозра на коронавірусну інфекцію у жінки 1996 р.н., яка працює фельдшеркою. Проведений експрес-тест показав позитивний результат", - написав він.

За словами Сапожка, у жінки відібрали зразки біологічного матеріалу та відправили їх до вірусологічної лабораторії для проведення ПЛР-дослідження, на підставі якого і буде встановлено остаточний діагноз.

Наразі стан жінки стабільний та не потребує стаціонарного лікування, вона перебуває на самоізоляції вдома під наглядом лікарів, де також вже проведена дезінфекція. Розпочато епідрозслідування для встановлення контактних осіб.

Нагадаємо, у Броварах Київської області є перша одужала від коронавірусу. Раніше госпіталізована 21-річна дівчина отримала другий негативний тест на COVID-19. Вона проходила лікування в місцевій багатопрофільній клінічній лікарні.

Крім того, раніше повідомлялося про три випадки коронавірусу в Броварах.