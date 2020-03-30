У Броварах одужала перша пацієнтка з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повторні тест 21-річної дівчини показав негативний результат

У Броварах Київської області є перша одужала від коронавірусу, ще один заражений йде на поправку. Про це у Facebook повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, раніше госпіталізована 21-річна дівчина отримала другий негативний тест на COVID-19. Вона проходила лікування в місцевій багатопрофільній клінічній лікарні.

"Другий тест також виявився негативним. Можемо говорити про перший випадок одужання від COVID-19 в Броварах", - зазначив Сапожко.

Він також додав, що станом на сьогодні в Броварах один випадок інфікування коронавірусом у чоловіка, який був у Єгипті. Мер уточнив, що він теж йде на поправку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про три випадки коронавірусу в Броварах.

Сьогодні стало відомо, що в Маріуполі Донецької області зафіксували ще чотири випадки інфікування коронавірусом. Всього в регіоні 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 5 - у Маріуполі, 1 - в Бахмуті. Всі хворі були знайомі з першим чоловіком з коронавірусом, який повернувся з Єгипту.