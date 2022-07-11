У Броварах чоловік стріляв у поліцейських з рушниці

10 липня близько опівночі в Броварах 53-річний чоловік відкрив стрільбу з рушниці в бік працівників поліції. Як з’ясувалось, він намагався купити спиртне в заборонений для цього час, втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти.

Було терміново введено поліцейську спецоперацію. Працівники Броварського районного управління поліції разом із бійцями КОРД затримали озброєного зловмисника за місцем проживання.

Під час обшуку в оселі нападника вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу. Процесуальне керівництво здійснює Броварська окружна прокуратура. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.