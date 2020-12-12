У Броварах чоловік погрожував гранатою сім'ї

У Броварах Київської області чоловік погрожував сім'ї гранатою. Його затримали правоохоронці, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Про інцидент повідомив неповнолітній хлопець, заявивши, що вітчим загрожує йому і його матері бойовою гранатою.

"Правоохоронці забезпечили безпеку мешканців будинку і під час переговорів вмовили зловмисника видати боєприпас. Як з'ясувалося, таким чином чоловік намагався утримати кохану жінку, щоб вона не пішла від нього", - повідомили в поліції.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили корпус гранати, детонатор до неї, а також транспортно-пускові контейнери до реактивних гранат. Вони спрямовані на проведення відповідних експертиз.

"44-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. Зараз правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів", - додали в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Раніше РБК-Україна писало, що в центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані швидкого харчування McDonalds.

Також повідомлялося, що недавно у Луцьку затримали чоловіка, який зберігав вдома арсенал зброї.