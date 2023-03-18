RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, его задержали

Фото: в Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В торговом центре Броваров мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"В торговом центре Броваров ранее осужденный молодой человек ворвался в женский туалет. В одной из кабинок напал на женщину, угрожал ножом, пытался совершить сексуальное насилие", - говорится в сообщении.

Однако довести позорное намерение до конца нападающий не смог. Он испугался женщину, которая вошла в туалет следом и попытался убежать.

Сотрудники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За покушение на изнасилование нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Хмельницком полиция задержала 20-летнего парня, который изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю девушку. Ее тело обнаружили возле железнодорожного переезда.

Также ранее мы писали, что в Мелитополе, временно захваченном российскими войсками, один из оккупантов прямо на улице приставал к девочке, и пытался ее изнасиловать. Подростка спасли партизаны, ликвидировавшие интервента-педофила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Броварыгвалтуванняполиция