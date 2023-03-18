В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, его задержали

В торговом центре Броваров мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.
"В торговом центре Броваров ранее осужденный молодой человек ворвался в женский туалет. В одной из кабинок напал на женщину, угрожал ножом, пытался совершить сексуальное насилие", - говорится в сообщении.
Однако довести позорное намерение до конца нападающий не смог. Он испугался женщину, которая вошла в туалет следом и попытался убежать.
Сотрудники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
За покушение на изнасилование нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Хмельницком полиция задержала 20-летнего парня, который изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю девушку. Ее тело обнаружили возле железнодорожного переезда.
Также ранее мы писали, что в Мелитополе, временно захваченном российскими войсками, один из оккупантов прямо на улице приставал к девочке, и пытался ее изнасиловать. Подростка спасли партизаны, ликвидировавшие интервента-педофила.
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