В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, его задержали

"В торговом центре Броваров ранее осужденный молодой человек ворвался в женский туалет. В одной из кабинок напал на женщину, угрожал ножом, пытался совершить сексуальное насилие", - говорится в сообщении.

Однако довести позорное намерение до конца нападающий не смог. Он испугался женщину, которая вошла в туалет следом и попытался убежать.

Сотрудники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За покушение на изнасилование нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.