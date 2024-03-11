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При бронировании нужно учитывать характеристики предприятия, - экономист

Фото: при бронировании нужно учитывать характеристики предприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кроме высокой зарплаты, характеристикой определения количества забронированных работников должно быть само предприятие - сколько налогов оно платит, скольким людям платит зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Института социально-экономической трансформации Илью Несходовского.

"Если у человека есть значительная заработная плата, с которой уплачиваются налоги, это может быть основой для бронирования. Но когда я говорю "значительная", то где-то в размере в три раза выше, чем, например, по средней по Украине. Тогда это абсолютно обоснованно, показать, что конкретный работник ценен для данного предприятия", - подчеркнул Несходовский.

По его словам, очень важно учитывать характеристики предприятий и давать им возможность бронировать больше рабочих в зависимости от этих характеристик, чтобы не создать коллапс в экономике.

"Нужно понимать, что при отсутствии определенного бронирования работников, данное предприятие просто останавливается и не может выполнять свои функции. Именно поэтому должны быть учтены также и характеристики самого предприятия - например, уровень уплаты налогов, уровень средней заработной платы в целом для данного предприятия - чтобы не оказалось, что там 10 работников получают минимальную заработную плату, а один получает трехкратный размер средней заработной платы в Украине", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство готовит новый механизм для бронирования: оно предусматривает привязку не к зарплате рабочих, а к уплачиваемому предприятием объему налогов и его роли в наполнении бюджета.

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