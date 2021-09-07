Броньований Mercedes-Benz S 680 Guard нового покоління оцінили в 540 тисяч доларів

Світова прем'єра нового броньованого Mercedes-Benz S 680 Guard 4matic відбулася на Мюнхенському автосалоні. Автомобіль вже доступний для замовлення і обійдеться більш ніж в півмільйона доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.
Німецький автовиробник випускає броньовані автомобілі з 1928 року. Новий S 680 Guard 4Matic ввібрав в себе весь досвід компанії з випуску броньованих машин. Седан отримав інтегровану систему захисту (iSS), яка включає несучий захисний силовий каркас і алюмінієву зовнішню обшивку.
Крім того, автомобіль оснащений багатошаровими склами, що забезпечують рівень безпеки VR10. Це означає, що броньований S-Class може витримувати попадання бронебійних куль зі штурмової гвинтівки. Внутрішні поверхні скла покриті полікарбонатом для захисту від осколків.
Під капотом встановлений 6,0-літровий V12 з подвійним турбонаддувом потужністю 612 к. с. і 830 Нм крутного моменту. Ціни на Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic в Європі починаються з позначки в 540 000 доларів.
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