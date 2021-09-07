Броньований Mercedes-Benz S 680 Guard нового покоління оцінили в 540 тисяч доларів

Світова прем'єра нового броньованого Mercedes-Benz S 680 Guard 4matic відбулася на Мюнхенському автосалоні. Автомобіль вже доступний для замовлення і обійдеться більш ніж в півмільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz .

Німецький автовиробник випускає броньовані автомобілі з 1928 року. Новий S 680 Guard 4Matic ввібрав в себе весь досвід компанії з випуску броньованих машин. Седан отримав інтегровану систему захисту (iSS), яка включає несучий захисний силовий каркас і алюмінієву зовнішню обшивку.

Крім того, автомобіль оснащений багатошаровими склами, що забезпечують рівень безпеки VR10. Це означає, що броньований S-Class може витримувати попадання бронебійних куль зі штурмової гвинтівки. Внутрішні поверхні скла покриті полікарбонатом для захисту від осколків.

Тестування бронекапсули автомобіля проводилося Beschussamt Ulm, органом з випробувань і сертифікації зброї, боєприпасів і технологій безпеки в Німеччині. На додаток до здатності витримувати постріли зі штурмової гвинтівки, S 680 Guard 4matic пропонує захист від вибухових речовин відповідно до стандарту VPAM ERV.

Двері отримали нову електромеханічну систему, яка спрощує їх відкриття і закриття. Крім того, були встановлені резервні склопідіймачі з гідравлічним приводом, щоб вікна можна було зачинити навіть у разі відключення бортової мережі.

В оснащенні присутні система пожежогасіння з функцією автоматичного спрацьовування та аварійна система подачі свіжого повітря в салон, яка захищає пасажирів від диму і газів. Шини Michelin PAX Run-Flat також входять в стандартну комплектацію.

Під капотом встановлений 6,0-літровий V12 з подвійним турбонаддувом потужністю 612 к. с. і 830 Нм крутного моменту. Ціни на Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic в Європі починаються з позначки в 540 000 доларів.