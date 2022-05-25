Навіть бронежилетів немає. У РФ проблеми із забезпеченням "свіжих" сил

Російські окупанти дуже здивовані, що весь світ підтримує Україну зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России", - говорить один окупант іншому.

Зрозуміло, що допомога Україні різко контрастує з «підкріпленням» загарбників, бо, судячи з розмов, їм везуть "молодих довбнів", у яких навіть бронежилетів немає.

«Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать...» – бідкається рашист, передаючи товаришу розмову зі своїм колегою.