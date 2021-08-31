Машин немає, але ви тримайтеся: Ford замість позашляховиків Bronco відправляє замовникам гамаки

Позашляховик Ford Bronco формально встав на конвеєр в червні, але досі виробництво, можно сказати, не почалося. Відповідно, і клієнти, що раніше забронювали машини їх досі не отримали. Затримки з поставками викликані глобальним дефіцитом напівпровідників, але покупцям від цього не легше, і вони починають висловлювати невдоволення.

Щоб скрасити замовникам очікування, компанія Ford пішла на нестандартний крок, почавши розсилати власникам броні ... гамаки. Звичайно, не прості - гамаки мають чохл, прикрашений символікою Bronco, й випущені обмеженим тиражем.

Гамак, який розсилають власникам броні Ford Bronco (Фото: tflcar.com)

Разом з гамаком компанія надсилає послання, в котрому закликає покупців "триматися" (Hang In There англійською) в очікуванні машин і просить не скасовувати бронь.

"Ви частина нашої родини Bronco, тому ми прагнемо допомогти вам здійснити ваші пригоди, включно з наданням вам доступу до ексклюзивного спорядження, - йдеться в повідомленні. - Ось чому ми відправили вам, власникам бронювання Bronco, гамак обмеженої серії, щоб допомогти вам побудувати своє гніздо у дикій природі".

Гамаки дійсно виглядають непогано, чим не забарилися скористатися деякі власники броні. Вони виставили свої подарунки на eBay. Зараз на маркетплейсе можна знайти кілька десятків "гамаків Bronco", а ціни варіюються досить широко - від 50 до 200 доларів.