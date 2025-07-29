Бродит и бьет по печени. Фруктоза хуже глюкозы: диетолог развеяла миф

В сезон фруктов и ягод многие люди буквально "налегают" на любимые плоды, считая их исключительно полезными.

Однако гастроэнтеролог-диетолог, профессор Галина Анохина в интервью для РБК-Украина предостерегает: избыток фруктов может серьезно навредить здоровью, прежде всего из-за высокого содержания фруктозы.

Полезна ли фруктоза?

Фруктоза - не такая уж и полезная. Наоборот, хуже глюкозы, - утверждает врач.

Она объясняет, что фруктоза, попадая в организм, превращается не в энергию, а в жир, который может накапливаться в печени. Это грозит развитием жировой инфильтрации печени - опасного состояния, которое часто не имеет симптомов, но постепенно разрушает орган.

К тому же головной мозг не может "пользоваться" фруктозой, как глюкозой. Через гематоэнцефалический барьер фруктоза не проходит, а вот глюкоза - да. В результате мозг не получает нужного источника энергии, и ощущение сытости может быть обманчивым.

Глюкоза - это простой сахар, моносахарид, который является основным источником энергии для организма. Он содержится во многих продуктах, таких как фрукты, мед, и образуется в результате расщепления сложных углеводов. Глюкоза также известна как виноградный сахар или декстроза.

Фруктоза, или фруктовый сахар - это простой сахар (моносахарид), содержащийся во многих фруктах, меде и некоторых овощах. Он является одним из самых сладких видов сахара и широко используется в качестве подсластителя в пищевой промышленности.

Брожение фруктозы в кишечнике

Еще один важный момент - брожение фруктозы в кишечнике. Она способна синтезировать до 40 г этанола в сутки, что эквивалентно 140 г водки. Именно поэтому дети, которые потребляют много сладких фруктов, могут жаловаться на вздутие живота, усталость или даже изменение поведения.

Особенно осторожными стоит быть с фруктами, которые содержат много фруктозы - это виноград, бананы, хурма, яблоки. Зато ягоды содержат меньше фруктозы и являются более безопасными в умеренном количестве, например, горсть голубики или малины не повредит.

Чем грозит употребление фруктов килограммами?

Употребление фруктов "килограммами за раз" может привести не только к проблемам с пищеварением, но и к фруктозной зависимости, отмечает Анохина.

Человек привыкает к эффекту сладостей и начинает их употреблять чрезмерно, что еще больше усугубляет ситуацию.

Если говорить о фруктах, то надо есть следует столько, сколько комфортно воспринимает ваш кишечник. Если появляется вздутие, дискомфорт или метеоризм - это сигнал остановиться.