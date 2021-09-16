Британці показали екстремальний гібридний всюдихід з тканинним кузовом та запасом ходу 7000 км

Компанія fering заснована інженером Беном Скоттом-Геддесом, який раніше працював з McLaren і Ferrari. Заявлено, що новий позашляховик Fering Pioneer зможе проїхати до 7000 км на одній заправці. Такий запас ходу стає можливим завдяки гібридній трансмісії, до складу якої входить пара електродвигунів і невеликий трициліндровий біодизельний двигун об'ємом 0,8 літра від Smart.

Паливо знаходиться в декількох баках, розташованих між лонжеронами рами. На дизельний мотор покладена функція генератора для підзарядки батарей. Іншими словами, силова установка машини зроблена по типу послідовного гібрида. За бажанням замовника на машину можуть встановити двигун, що працює на спирті, або бензині.

Цікаво, що на машині встановлені тягові акумулятори невеликої ємності, що забезпечують запас ходу в 70-80 км.Pioneer створювався для експлуатації в умовах екстремально високих і низьких температур, тому отримав не літій-іонні, а літій-титанатні акумулятори (LTO), які краще пристосовані для роботи в критичних погодних умовах.

Два електродвигуни Pioneer розвивають сумарний крутний момент в 600 Нм. Всюдихід важить всього 1500 кг. Така мала вага досягається завдяки алюмінієвій рамі з композитними елементами та незвичайному корпусу.

У Fering вирішили зробити кузов з міцної синтетичної тканини. На думку автовиробника, тканина якщо і порветься на бездоріжжі, то її дешевше замінити або полагодити, ніж сталевий елемент кузова.

Мости з редукторами забезпечують дорожній просвіт 800 міліметрів. Всюдихід здатний долати брід глибиною до 1,4 метра. Позашляховик "взутий" у вантажні шини розмірністю 22,5 дюйма. Установка таких коліс, на думку автовиробника, повинна гарантувати команді позашляховика можливість знайти запасне колесо навіть у найвіддаленіших районах земної кулі.

Серійне виробництво Fering Pioneer має початися в першій половині 2022 року. Ціна на машину не повинна перевищити 150 000 фунтів стерлінгів.