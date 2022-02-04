"Британського Білла Гейтса" судитимуть за угоду з HP

З чого усе почалось?

У 2011 році Лінч продав свою компанію Autonomy HP за 11,7 млрд доларів, що зробило його одним з найбагатших та найвідоміших засновників технологічних компаній у Британії. Водночас пропозиція за його фірму була на той момент на 64% вищою за ринкову вартість.

У день оголошення про угоду, ціна акцій HP впала на 20%, коли папери Autonomy зросли більше ніж на 70%.

Вже через рік HP заявила про списання вартості компанії на 8,8 млрд доларів, нібито, через бухгалтерські порушення, які призвели до переплати за компанію Лінча. Американська корпорація звинуватила підприємця у тому, що він завищив доходи Autonomy на 700 млн доларів після чого подала проти нього позов на 5 млрд доларів.

Що ж тоді з судом?

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель схвалив екстрадицію Лінча до США. Напередодні цього британський суд виніс рішення на користь НР. Загалом американська компанія виграла більшість звинувачень, однак сума збитків буде значно нижчою за 5 млрд доларів.

Ще у травні 2019 року до в’язниці на п’ять років потрапив й фінансовий директор Autonomy Сушован Хусейн, якого звинуватили у шахрайстві.

"Доктор Лінч і пан Хусейн обдурили і навмисне ввели в оману ринок і компанію Hewlett-Packard", - заявив представник HP.

Адвокати Лінча планують оскаржити рішення суду. Цей процес може тривати ще протягом року.

На думку експертів, "британському Біллу Гейтсу" загрожує 20-річний тюремний термін.